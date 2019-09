Der Eingang zum Neuen Jüdischen Friedhof in Frankfurt am Main, in dunklem Klinkerstein und den schnörkellosen Formen der Neuen Sachlichkeit, wirkt streng und erhaben. Im Vorhof, rechts von vier wie mit dem Lineal getrimmten Eibenbüschen, liegt das Gebäude der Friedhofsverwaltung der jüdischen Gemeinde. Dort regiert Majer Szanckower mit Bluetooth-Knopf im Ohr und Schalk im Nacken. Das Telefon klingelt, er meldet sich. Er lauscht. "Ihr kennt mit mir redden jiddisch", unterbricht er vergnügt, als er merkt, dass der Anrufer sich schwertut mit Deutsch. Es ist ein belgischer Religionslehrer, der mit seinen Schülerinnen nach Frankfurt kommen will. Praktisch, dass Jiddisch, die Lingua franca streng religiöser aschkenasischer Juden, auch Szanckowers Muttersprache ist.

Die belgische Gruppe will unter anderem das Grab eines berühmten Rabbiners besuchen. Solche Anfragen, aber auch unangekündigte Besuche frommer Juden seien Alltag, erzählt der Verwalter. Kürzlich "war ein 96-jähriger Rabbi mit seiner