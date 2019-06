"Die Älteren haben oft das Sagen"



Simon Sumbert, 21 Jahre, studiert Politikwissenschaften und Volkswirtschaftslehre in Freiburg, auf dem Titelbild links.

"Ich freue mich gerade sehr: Vor einer Woche wurde ich in den Stadtrat von Freiburg gewählt, ich bin das jüngste neue Mitglied. Unser Bündnis heißt 'Junges Freiburg' – wir vertreten die Interessen der jungen Menschen. In der Vergangenheit hatte ich oft das Gefühl, dass meine Altersgenossen und ich von den anderen Parteien nicht ernst genommen werden. So geht es mir auch bei den 'Fridays for Future', bei denen ich regelmäßig mitlaufe. 'Ihr seid die Zukunft', heißt es dauernd. Und dann werden unsere Anliegen trotzdem kleingeredet. Wenn wir selbst in den Stadtrat einziehen, dachten wir, wird uns das nicht mehr so schnell passieren. Ich würde aktuell nicht in eine der traditionellen Parteien eintreten. Dort haben oft die Älteren das Sagen, das nervt mich. Es war schon merkwürdig, mein eigenes Gesicht auf Wahlplakaten zu sehen. Ein bisschen,