Es ist ein Sonntagmittag im September, als sich Justin Trudeau in der Nähe von Toronto zwischen einem Gasgrill und einem Blumenbeet aufbaut und über seine vermeintlichen rassistischen Fehltritte spricht. Hinter ihm stehen Unterstützer aller Hautfarben, Männer, Frauen, Kinder, als wollten sie sagen: Dieser Mann ist unser Freund.



Trudeau ist nach Brampton gekommen, einem Vorort von Toronto, um die Wähler von sich zu überzeugen. Am kommenden Montag findet in Kanada die Parlamentswahl statt, Brampton, das geprägt ist von Bürgern südasiatischer Herkunft, zählt zu den heiß umkämpften Bezirken. Eigentlich wollte Trudeau hier seinen Wirtschaftsplan für die Mittelschicht ankündigen, aber der Plan gerät bald in Vergessenheit.

Die Sonne brennt, der Schweiß rinnt ihm am blauen Hemdrücken hinab, während im Hintergrund ein Junge mit einem Kinderbuch herumzappelt. Dann kommt die erste Frage zu den Bildern, die den Wahlkampf überschatten. Die Bilder aus seiner Vergangenheit.

Tage zuvor gerieten sie an die