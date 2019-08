Wer den Hashtag #cryotherapy bei Instagram eintippt, bekommt Bilder zu sehen, auf denen Menschen in Tonnen stecken. Nur Köpfe schauen heraus, Nebelschwaden wabern. Die Leute lächeln glücklich - obwohl lebensfeindliche Kälte sie umweht: ein Thermometer zeigt minus 125 Grad Celsius an.

Die Frostkur dauert etwa drei Minuten und ist bei Profisportlern und Promis beliebt. Lindsay Lohan veröffentlichte auf Instagram ein Foto, wie sie im Bikini aus der Kältekammer kommt. Von Jennifer Aniston und Daniel Craig wird berichtet, dass sie ihren Körper auf diese Weise stählen. Und nach dem knappen Sieg gegen Algerien im WM-Achtelfinale 2014 war dem Fußballnationalspieler Per Mertesacker die Spielanalyse "völlig wurscht" - er kündigte an, sich erst mal "drei Tage in die Eistonne" zu legen.

Die "Ganzkörper-Kryotherapie" wurde Ende der Siebzigerjahre in Japan erfunden, um die Beschwerden von Menschen mit Arthritis zu lindern. Heute haben Kryosaunen in Hamburg, Berlin, München oder Wiesbaden für jedermann