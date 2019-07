Das Potsdamer Schloss Cecilienhof im englischen Landhausstil ist ein architektonisches Juwel und zählt zum Weltkulturerbe. Kürzlich wurde das Anwesen für knapp zehn Millionen Euro Steuergelder liebevoll renoviert: das Fachwerk aus Eichenholz gesäubert, die mächtigen Schornsteine saniert, die 360.000 englischen Dachziegel von Hand gereinigt oder ersetzt.

Im Park wachsen Weymouth-Kiefern, Virginischer Wacholder und Atlas-Zedern, zwei Seen sind fußläufig zu erreichen. Und dann die historische Patina: Hier berieten im Sommer 1945 die Sieger des Zweiten Weltkriegs – US-Präsident Harry Truman, Großbritanniens Premier Winston Churchill und Kremldiktator Josef Stalin – über die Zukunft Deutschlands.

Kein Wunder, dass Georg Friedrich Prinz von Preußen, Oberhaupt der Hohenzollern und Ururenkel des letzten deutschen Kaisers, in Cecilienhof residieren möchte. Wer wollte das nicht?

Er will allerdings nichts zahlen, sondern in dem 176-Zimmer-Schloss für lau wohnen. Der Unternehmensberater, der bereits in