Für gut zwei Millionen Menschen in Kalifornien ging in den vergangenen Tagen nichts mehr, kein Licht, kein Kühlschrank, kein Internet, für viele von ihnen kein Festnetz, kein Mobilfunk. Der Hightech-Staat an der US-Westküste versank im Dunkeln, mal wieder.

Ausgerechnet die Heimat von Weltverbesserungskonzernen wie Apple und Google bekommt ihr Dauerproblem mit der Stromversorgung nicht in den Griff. Der Elektrizitätskonzern PG&E hatte vorsorglich knapp einer Million Haushalten den Strom abgedreht, um die Gefahr weiterer Waldbrände zu verringern.

Auf einem Parkplatz neben dem Highway 101, nördlich von San Francisco, wo ein einsamer Safeway-Supermarkt geöffnet hatte und ein bisschen Handyempfang herrschte, saßen Hunderte Menschen in ihren Autos, telefonierten, schrieben E-Mails, arbeiteten an ihren Laptops. Im Warenhaus drängten sich die Kunden, um Konserven, Kerzen und Batterien zu kaufen.

Weiter nördlich, in der berühmten Weinbaugegend Sonoma, mussten Hunderttausende ihre Häuser verlassen,