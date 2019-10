SPIEGEL: Herr Maderthaner, Sie haben zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit einen erfolgreichen Wahlkampf für Sebastian Kurz konzipiert. Wie groß ist der Anteil einer Kampagne am Wahlergebnis?

Maderthaner: Es gibt drei C für eine erfolgreiche Kampagne: Candidate, Campaign, Cause, also Kandidat, Kampagne, Anliegen. Das muss alles stimmen, damit es gelingt. Der Hauptgrund für den Wahlerfolg ist Sebastian Kurz selbst, das ist unbestritten. Aber die beiden anderen Komponenten haben offenbar auch gepasst.

SPIEGEL: Vor zwei Jahren hat Kurz mit einem harten Kurs in der Flüchtlingspolitik Erfolg gehabt. Diesmal hat er sich nach Auffassung seiner Kritiker vor jeder inhaltlichen Festlegung gedrückt. Sind Inhalte im Wahlkampf zweitrangig?

Maderthaner: Ich kann Ihnen Tonnen von Papier zeigen, die die ÖVP im Jahr 2017 mit ihrem Wahlprogramm bedruckt hat. Sebastian Kurz hat die letzten anderthalb Jahre lang regiert. Es gab wenig Bedarf, das Programm neu zu erfinden, es war ja da. Aber wahr ist, dass Sie