Während die Christbäume nach Weihnachten fachgerecht von den Kommunen entsorgt werden, wächst zugleich ein deutlich problematischerer Abfallberg: Elektroschrott. Pro Jahr produziert jeder Bundesbürger davon mehr als 20 Kilogramm. Viele Geräte haben ein kurzes Leben. Die meisten Handynutzer ersetzen ihr Gerät inzwischen binnen zwei Jahren durch ein noch neueres Modell. Und selbst in Kinderspielzeug sind heute immer öfter Batterien und Chips verbaut.



Die Grünen-Bundestagsfraktion will deshalb die Regierung auffordern, auf Smartphones und Tablets ein Pfand in Höhe von 25 Euro einzuführen. Das ist eine von rund 20 Maßnahmen, die die Grünen im Januar in den Bundestag einbringen wollen mit ihrem Antrag "Elektroschrott - Wertstoffkreisläufe schließen", der dem SPIEGEL vorliegt.



"Hochwertiges Recycling", heißt es darin, sei "von zentraler Bedeutung, um die enormen Rohstoffpotenziale von Elektro- und Elektronik-Altgeräten zu erschließen und die Umwelt zu entlasten." Daneben gehe es aber auch um ein