Früher fuhr Rüdiger Nehberg mit einem Tretboot über den Atlantik, ließ sich ohne Ausrüstung im brasilianischen Regenwald absetzen und ging von Hamburg nach Oberstdorf, mit nichts als einem Overall bekleidet. Seit Jahren engagiert er sich mit seiner Frau Annette Nehberg-Weber für ein Ende der weiblichen Genitalverstümmelung. In ihrem Wohnzimmer in der Rausdorfer Mühle bei Hamburg hängen Andenken aus aller Welt: ein geknüpftes Netz, in dem ein afrikanisches Straußenei geborgen ist, eine Messersammlung, ein handgeschnitztes Schachspiel und Fotos aus Mekka. Nehberg ist 84 Jahre alt, aber sein wichtigstes Lebensziel – den König Saudi-Arabiens zu treffen – hat er noch vor sich liegen.



SPIEGEL: Herr Nehberg, Sie sagen, Sie haben 26 Raubüberfälle überlebt, drei Atlantiküberquerungen, eine Solotour halb nackt durch den Dschungel. Haben wir etwas vergessen?

Nehberg: Ich saß einmal in einem jordanischen Gefängnis, weil ich unbefugt ein Boot benutzt hatte. In dem Knast herrschten einfachste