Der Garten des Bambuspalasts im Herzen Pekings war lichtdurchflutet. Doch die Sonnenstrahlen täuschten. Die Stadt schien erstarrt, als hier am 16. Dezember 1975 einer der mächtigsten Männer seiner Zeit verstarb. Bald wurden im Radio alle Sendungen unterbrochen, Trauermusik ertönte. Die Bevölkerung hielt den Atem an. Eine ranghohe Persönlichkeit war gestorben, so viel war sicher. Etwa Mao Zedong selbst, der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Chinas?

Doch dann kam die Meldung: Kang Sheng ist tot, der langjährige Chef von Maos Geheimdienst. Viele Menschen atmeten auf, die Erleichterung war groß. Kaum jemand im roten Reich der Mitte wurde so gefürchtet wie der Kopf von Chinas Spionagewesen. Im Inland zumindest. Im Ausland nahm ihn kaum jemand wahr. Nicht umsonst nannte man ihn den Schattenmann; wenige private Details und nur eine geringe Anzahl Fotos sind von ihm bekannt.

Und dennoch war Kang Sheng ein halbes Jahrhundert lang einer der wichtigsten Männer Chinas. Als "böser Geist" hinter Mao