Die Brüder, das sind die Dulatovs. Sie wollen rein, in diesen neuen Teil Deutschlands, wo die Einstiegswährung aus Instagram-Followern besteht und Netzwerke nicht im Rotary Club, sondern digital oder im Boxstall geknüpft werden. Wer keine gesellschaftlichen Netzwerke per Herkunft hat, der muss sich eigene Strukturen aufbauen, um Erfolg zu haben.

So hat sich abseits der altdeutschen Pfade – den Hochschulen, Beraterfirmen, Konzernen – eine neue Wirtschaftskraft etabliert: die Außenseiter-Economy. Sie ist der Welt der kleinen türkischen Obsthändler längst entwachsen. Menschen mit anderen Lebensläufen, Migranten meist, legen den Schalter um: Ideenreich und flexibel entdecken und gestalten sie Businessfelder, die dem Establishment fremd sind. Mit Fähigkeiten, die kein Fellow im MBA-Studium lernt, die aber überall dort, wo die Strukturen nicht stahlbetoniert sind, Erfolg verheißen: in der boomenden digitalen Welt, häufig in Sport- und Kreativ-Unternehmen.

Djibril ist mit 25 Jahren der Älteste, der Kopf der Dulatov-Brüder, dazu Sulumbek (24), Islam (21) und Tamerlan (19) – vor zwölf Jahren verlassen sie mit ihrer Mutter Tschetschenien, eineinhalb Jahre dauert die Flucht vor dem Krieg, dann beantragen sie Asyl in Trier, lernen Deutsch, machen Hauptschul-, dann Realschulabschluss. Zero Connection in Deutschland.