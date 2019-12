René Benko ist gerade auf Deutschlandtour. Es ist eine Reise durch sein neues Reich, die Warenhäuser von Karstadt und Galeria Kaufhof, die dem Österreicher seit diesem Sommer komplett gehören. Er war in Essen, Düsseldorf und Köln, in Frankfurt am Main und in München. Er fragte nach der Mitarbeiterzahl, nach Umsatz und Rendite und erkundigte sich bei Verkäuferinnen, ob die Arbeit Spaß mache. In Aachen, wo Mitarbeiter aus Angst vor der Zukunft gerade ihre Jobs kündigen, lobte Benko die "schöne Filiale" und deren "Potenzial".

Benko interessiert sich, zeigt Verständnis. Darin ist er geübt. Er gibt seinem Gegenüber das Gefühl, für ihn der Wichtigste zu sein. Benkos Vermögen wird auf knapp fünf Milliarden Euro geschätzt, erwirtschaftet durch den Handel mit Immobilien. Er trägt eine wuchtige Uhr, manchmal begleiten ihn Leibwächter. Dennoch haftet ihm nichts Protziges an. Er wirkt nahbar, fast jungenhaft. Erst nach einer Weile merkt man, dass viel von dem Lob, das er äußert, Selbstlob ist. So wie