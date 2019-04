Es ist schön, wenn einen die Nachwelt in ehrender Erinnerung behält. Aber wer weiß, was die Nachwelt tut? Sie ist launisch und ungerecht. Nursultan Nasarbajew, der Präsident Kasachstans, hat deshalb vorgesorgt. Kaum hatte er am 19. März seinen Rücktritt angekündigt, ließ er die Hauptstadt seines Landes umbenennen. Sie heißt jetzt nicht mehr Astana, sie heißt jetzt so wie er selbst: "Nur-Sultan".

Die Umbenennung noch zu Lebzeiten ist die unerwartete Wendung eines unerwarteten Abgangs. Drei Jahrzehnte lang war Nasarbajew der mächtigste Mann Kasachstans, er wurde 1989 Parteichef in der Sowjetrepublik, dann Präsident. Er ist mit seinen 78 Jahren für die Kasachen sozusagen das, was für die Russen Michail Gorbatschow, Boris Jelzin und Wladimir Putin sind, nur in einer einzigen Person.

Aber wer jetzt in Astana Aufbruchstimmung sucht, findet stattdessen Depression oder stillen Groll, und das liegt an der plötzlichen Umbenennung. "Nur-Sultan" steht schon am Rathaus, auf Google Maps, "Nur-Sultan" heißt