Auf Station acht im Krankenhaus in Srinagar liegt ein sechsjähriges Mädchen. Sein Name ist Munifa Nazir, es trägt ein pinkfarbenes Kleid und über dem rechten Auge einen weißen Verband. Als eine Ärztin das Auge inspizieren möchte, fängt das Kind an zu weinen. "Bitte rette mich", schluchzt es. Unter dem Verband ist das Auge geschwollen und blau.

Die Ärzte werden operieren, aber es gibt wenig Hoffnung, dass das Mädchen eines Tages wieder wird sehen können. Munifa war mit ihrem Onkel auf dem Weg zu Verwandten, als sie von Sicherheitskräften auf der Straße gestoppt wurden. Es kam zum Streit. Ein Geschoss traf Munifa ins Auge.

Doch es ist nicht klar, woher das Geschoss kam. Ob die Sicherheitskräfte einfach so auf das Mädchen schossen, wie der Onkel behauptet. Oder ob möglicherweise ein Stein der Demonstranten sie traf, wie das Militär behauptet. Es gehört zur Tragik Kaschmirs, dass beides gleichermaßen möglich ist. Es besteht aber wenig Zweifel daran, dass Munifa ins Kreuzfeuer eines Konflikts