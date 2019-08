Der Sommerabend ist mild, die Stimmung ausgelassen. Oben auf der Bühne spielen sieben Musiker aus Südtirol, die Kastelruther Spatzen, volkstümliche Lieder zum Schunkeln und Wohlfühlen. Unten singen und klatschen rund 2000 Zuhörer, die meisten jenseits der Fünfzig. Hunderte Arme strecken sich hoch in die Luft.

So wie im sächsischen Wermsdorf geht das jeden Tag. Gestern in Adelsdorf, vorgestern in Bad Elster. Demnächst in Sangerhausen, Thale und Kranichfeld, später in Dresden, Chemnitz und Hildesheim. Mehr als 60-mal im Jahr stehen die Musiker aus den Dolomiten auf der Bühne, meist in der Provinz, nur manchmal in Großstädten. Doch nirgendwo sind sie so beliebt wie im Osten Deutschlands.

Um einen Ort, in dem die Musiker früher gefeiert wurden, macht die Gruppe seit 21 Jahren einen Bogen: Magdeburg. Dort starb am 6. März 1998 der Manager der Volksmusiker, der 38-jährige Karlheinz Gross, auf grausame Weise: zahlreiche Knochen gebrochen, der Schädel zerschmettert, der Körper mit Prellungen und