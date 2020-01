Sie formuliert ihren Anspruch eher leise, aber bestimmt. Sie wolle, sagt Katharina Fegebank auf einem Podium beim Landesparteitag der Grünen am 28. September, den "Klimaschutz zur Chefinnensache" machen. Um dann, Sekundenbruchteile später, diesen Satz hinterherzuschieben: "Ich will nächstes Jahr Erste Bürgermeisterin der Freien und Hansestadt Hamburg werden."

Ein Satz, der in seiner Direktheit dann doch Wucht entfaltet – nicht nur in Hamburg. Eine Grüne, die nicht freundlich daherbetet, dass man bei dieser oder jener Wahl auf ein möglichst gutes Ergebnis hoffe, sondern eine Frau, die gewinnen will. Die in Hamburg das schaffen möchte, was ihrer Partei im Bund bereits gelungen ist: der SPD das Wasser abzugraben, deren vermeintlich letzte Bastionen – und dazu gehört die Hansestadt – zu schleifen.

Spricht man Fegebank auf ihre Chuzpe an, lächelt sie erst und sagt, sie habe lange darüber nachgedacht, "ob wir diesen Anspruch wirklich offen formulieren sollten". Fegebank selbst war bis zu ihrer