Die Parteivorsitzende der Linken sitzt auf der Bühne im Großen Hörsaal des Langenbeck-Virchow-Hauses in Berlin, kerzengerader Rücken, den Kopf leicht zur Seite gelegt. Im Rahmen des jährlichen "Armutskongresses" diskutiert Katja Kipping mit Vertretern von Grünen und SPD über ein "soziales Europa". Sie ist konzentriert, macht sich ständig Notizen. "Ich finde, man darf sich nicht schrecken lassen durch die jetzigen Kräfteverhältnisse", sagt sie. "Es gibt einiges zu erkämpfen." Sie betont die Gemeinsamkeiten zwischen den linken Parteien, wirbt für "neue soziale Mehrheiten in Deutschland". Schließlich zitiert sie sogar Erich Kästner: "Es gibt nichts Gutes, außer man tut es." Das Publikum applaudiert. Kippings positive Botschaften kommen gut an.

In diesen Tagen ist die Parteivorsitzende der Linken öffentlich so präsent wie kaum zuvor. Und sie wirkt dabei befreit. Warum auch nicht? Ihre Konkurrentin Sahra Wagenknecht zieht sich von der Fraktionsspitze zurück, gibt die Führungsrolle bei der linken