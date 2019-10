Genauso ist es Katrin Sass ergangen. In der DDR war sie eine begehrte Theater- und Defa-Schauspielerin, zählte zum Ensemble der Bühnen in Frankfurt (Oder), Halle und Leipzig. Schon 1982 wurde sie für ihren Film "Bürgschaft für ein Jahr" bei der Berlinale mit dem "Silbernen Bären" als beste Schauspielerin neben Michel Piccoli ausgezeichnet, da war sie noch Studentin, durfte sogar zur Verleihung nach West-Berlin fahren. "Dennoch schnitt man mich nach meiner Rückkehr in die DDR zwei Jahre lang." Adäquate Rollenangebote wurden ihr verweigert.

Sie hatte den richtigen Preis im falschen Land gewonnen. Wie vieles in der DDR war auch die Film- und Theaterlandschaft politisch beeinflusst, und wer zu weit ausscherte, wurde umso enger eingehegt. Ihren Frust versuchte sie im Alkohol zu ertränken.

Heute zählt Katrin Sass, 62, wieder zu den gefragtesten Schauspielerinnen des vereinten Landes. "Heidi M.", "Good Bye, Lenin!", die regimekritische Liedermacherin Dunja Hausmann in der mehrteiligen Saga "Weissensee" und schließlich ihre Rolle als Neonazi-Mutter in der Netflix-Serie "Dogs of Berlin" haben sie zurückgeführt in ein geordnetes Leben. "Vor ein paar Wochen habe ich gefeiert, 20 Jahre trocken zu sein", erzählt Sass.

Gerade kam sie mit ihrem schwarzen Beetle aus Köpenick in die Stadt zur Verabredung, parkt aus lauter Not direkt vorm Café im Halteverbot. Mit dabei Hundewelpe Lucky, über den sie sich freut wie über ein kleines Baby. An den Nachbartischen tuscheln die Leute: "Das ist doch die Dunja Hausmann".