Katzen sind schlauer als gedacht

Ohne seine tägliche Trainingseinheit mit Clicker und Leckerli kriegt Bo schlechte Laune. Das sagt jedenfalls seine Besitzerin Kristyn Vitale, die den pechschwarzen Kater einst von der Straße auflas.

Bo kommt, wenn Vitale ihn ruft, er macht auf Kommando Männchen, bleibt auf seinem Platz oder springt über Hindernisse. Gegenwärtig übt er, mit der Pfote auf Knöpfe zu drücken. Jede Taste steht für ein Wort, das aus einem Lautsprecher ertönt, "Futter" etwa oder "Spielzeug".

Die Knöpfe trifft Bo schon ganz gut - ob er auch ihre Bedeutung kapiert, muss sich noch zeigen.

Vitale ist Verhaltensforscherin im Human-Animal Interaction Lab an der Oregon State University in den USA. Seit sie denken kann, ist sie von Katzen umgeben. Früher waren es die Haustiere ihrer Familie und Streuner aus der Nachbarschaft, heute sind es ihre vier eigenen, Carl, Kevin, Macy und Bo, der Klügste der Truppe. Dazu kommen, immer häufiger, jene Vierbeiner, die von ihren Besitzern im Rahmen von Studien ins Labor an der Uni gebracht