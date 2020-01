Am 2. Mai 1998, einem Samstag, nahm die Polizei im Bahnhof von Kempten im Allgäu einen Mann fest, der sich als Aldo Valeone auswies. Das Dokument, das stellte sich rasch heraus, war gefälscht. Fingerabdrücke brachten seine wahre Identität zutage: Giorgio Basile, geboren 1960 in Corigliano Calabro in Kalabrien, aufgewachsen in Mülheim an der Ruhr. 1986 zu neun Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, weil er an der Ermordung eines Diskothekenbesitzers in Duisburg beteiligt war. Am 9. September 1991 war Basile nach Italien abgeschoben worden, eine Reststrafe von mehr als drei Jahren war offen. In Deutschland bestand ein Haftbefehl wegen des Besitzes von Falschgeld.

Was die deutschen Fahnder an jenem Samstag von ihren italienischen Kollegen erfuhren, elektrisierte sie: Gegen Basile wurde wegen Drogenhandel und Erpressung ermittelt. Außerdem bestand der Verdacht, er gehöre der Mafia an.

Ernst Wirth, damals Kriminalhauptkommissar, war im Bayerischen Landeskriminalamt der Mafiaexperte.