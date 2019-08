Ein letztes Mal noch strahlen. Kurz nur, dafür aber so hell wie Milliarden Sonnen zusammen.

Wenn massereiche Sterne am Ende ihres Lebens angekommen sind, wenn ihnen in ihrem Inneren kein Kernbrennstoff mehr zur Verfügung steht, verabschieden sie sich mit einem spektakulären Knall. Supernova heißt diese Art von Explosion, die den Stern vernichtet.

Zurück bleiben ein Neutronenstern oder ein Schwarzes Loch. Außerdem entstehen große Mengen an Neutrinos, also lichtschnellen, fast masselosen Teilchen ohne elektrische Ladung. Und noch etwas bleibt von der Explosion übrig: Ein Teil der Materie wird hinaus ins All geschleudert - und kann auf diese Weise auch bei uns auf der Erde landen.

Forscher haben solches Material bereits in winzigen Konzentrationen am Boden der Weltmeere aufgespürt, wo es sich vor vielen hunderttausend Jahren ablagerte. Auch im Mondgestein fanden sich Spuren. Nun berichtet ein Team um Dominik Koll von der Australian National University in Canberra im Fachmagazin "Physical Review