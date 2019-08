19 Staatschefs waren anwesend, als am 3. April 2010 in Dakar das "Monument der afrikanischen Renaissance" enthüllt wurde, das mit Abstand größte Denkmal auf dem Kontinent. "Afrika ist im 21. Jahrhundert angekommen", erklärte Abdoulaye Wade, der damalige Präsident des Senegal, mit weihevollen Worten. Sein Volk war an diesem Tag weniger begeistert, Tausende demonstrierten gegen das kolossale Bauwerk - es hatte umgerechnet rund 23 Millionen Euro Steuergelder verschlungen und sah ziemlich hässlich aus.

Die 49 Meter hohe Skulptur auf einem Hügel am Atlantikufer stellt eine schwarze Familie dar; Mann, Frau und Kind. Sie schauen allerdings nicht nach Afrika, sondern Richtung Europa, dem Traumziel Zehntausender Senegalesen. Es repräsentiere nicht die Wiedergeburt des Kontinents, sondern den Machismo afrikanischer Autokraten, sagten Kritiker. Konservative Muslime erzürnten vor allem die prallen Schenkel und Brüste der halb nackten Frau.