Die Frau auf der Bühne lässt die Hüfte kreisen wie Beyoncé, sie fasst sich ergriffen an die Brust, als hieße sie Adele, und streicht sich den langen Zopf glatt, als wäre sie Ariana Grande. Sie heißt Kim Petras und spielt an diesem Abend Anfang September ihr erstes ausverkauftes Konzert in Berlin. Es wirkt manchmal wie ein Best-of der Gesten großer Stars.

Doch Petras, 27, ist selbst ein Star. Ihre Songs wurden millionenfach gestreamt. Im Sommer erschien ihr Debütalbum, "Clarity", eines der bisher besten Bubblegum-Popalben des Jahres: Es klingt, als hätte sie darauf den Sound der Gegenwart, den der Nullerjahre und den der Achtziger zu einem kühlen Cocktail vermischt – samt Sonnenschirmchen.

Petras' Gesicht war schon mal auf einer Werbetafel auf dem Times Square in New York zu sehen, der amerikanische Fernsehsender ABC und die Branchenzeitschrift "Billboard" nannten sie vor Kurzem eine neue "Prinzessin des Pop". In den USA hat sich Petras mittlerweile einen Namen gemacht. In ihrer Heimat Deutschland