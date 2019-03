Selten hat ein Mord international so großes Aufsehen erregt wie der an der schwedischen Journalistin Kim Wall. Sie starb in einem U-Boot während einer Fahrt vor Kopenhagen. An Bord waren nur sie und der dänische Tüftler Peter Madsen, über den sie eine Reportage schreiben wollte. Sie war neugierig auf den Mann, der das U-Boot konstruiert hatte und mit einer selbst gebauten Rakete ins Weltall fliegen wollte.

Madsen hat Wall im August 2017 brutal ermordet und ihren Körper zerstückelt ins Meer geworfen. Er wurde von einem Kopenhagener Gericht rechtskräftig zur Höchststrafe nach dänischem Recht verurteilt.



Kims Eltern Ingrid und Joachim Wall äußern sich im Gespräch mit dem SPIEGEL zum ersten Mal in der deutschen Öffentlichkeit. Nächste Woche erscheint die Übersetzung des Buches, das sie über ihre Erlebnisse und Gefühle während der Ermittlungen und in der Zeit danach geschrieben haben. Vor allem aber wollen sie ihrer Tochter darin ein Denkmal als Journalistin setzen. Beide sind selbst in der Medienbranche