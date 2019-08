Kommt ein Syrer nach Rotenburg (Wümme)

Was mir am arabischen TV besser gefällt als am deutschen

So hektisch es bei "Anne Will" zugeht, so emotionslos werden im deutschen Fernsehen die Fußballspiele kommentiert. Und viele Nachmittagsserien sind für Kinder eher ungeeignet. Zum Glück gibt es YouTube.