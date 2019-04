SPIEGEL: Der typische Impfskeptiker ist dem Klischee nach Akademiker und lebt in einer Großstadt. Bringen bei Ihnen in der Kleinstadt Korbach die Eltern ihre Kinder noch anstandslos zum Impfen?



Bökemeier: Nein, der Trend geht auch hier klar in Richtung Impfskepsis. Und auch hier kommen die Impfkritiker eher aus dem Bildungsbürgertum. Manche kommen mit einem prallen Ordner in die Praxis, in dem sie Informationen gegen Impfungen gesammelt haben. In einigen Geburtsvorbereitungskursen werden Eltern, die impfen wollen, sogar regelrecht beschimpft: "Was, ihr wollt impfen? Nur Dumme impfen ihre Kinder!"

SPIEGEL: Nervt Sie das?

Bökemeier: Grundsätzlich finde ich es völlig okay, in meiner Praxis über Impfungen zu diskutieren. Ich finde es gut, wenn Eltern mitdenken und Fragen stellen – zumindest solange die Diskussion rational bleibt und ich mit den Eltern den Nutzen und das Risiko einer Impfung für ihr Kind gegeneinander abwägen kann. Was ich schlimm finde, ist, wenn die Eltern anfangen, die typischen Verschwörungstheorien