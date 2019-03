Vor Kurzem stieß ich im Keller auf einen Karton mit Kinderbüchern. Wir wollten umziehen, die Regale waren schon zu einem Drittel geleert, am Kellereingang lag ein großer blauer Ikea-Sack bereit, fürs Altpapier. Unsere Tochter wird 15 Jahre alt, die beiden Jungs machen im Sommer ihr Abitur; ein Umzug bietet die schöne Gelegenheit, die Sedimente der Vergangenheit abzutragen.

In dem Karton: geschenkte und gekaufte Bücher, Klassiker und Obskures, Geliebtes und nie Gelesenes – "Der Räuber Hotzenplotz" und "Der kleine Wassermann", das "Dschungelbuch" und "Yogi Bär", Fußballbücher, Detektivgeschichten, Erklär-mir-die-Welt-Zeug. Und, mittendrin, ein paar "Conni"-Bücher. "Conni" heißt eine Reihe aus dem Carlsen-Verlag, erzählt werden die Abenteuer eines kleinen blonden Mädchens, die Bücher tragen Titel wie "Conni backt Pizza", "Conni hilft Papa", "Conni und die Reise ans Meer" oder auch "Conni hilft Mama". "Altersgerechte Themen in sprachlich adäquater Form", so bewirbt der Verlag seine Reihe. Möglich,