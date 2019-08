René Streitenbürger spricht jeden Tag mit Jesus Christus. Wenn er morgens aufwacht und schlecht geschlafen hat, sagt er: Ich fühle mich nicht so gut – schön, dass du für mich da bist. Wenn er an einer roten Ampel steht, nutzt er die Zeit, um Jesus zu fragen: Wie läuft es bei dir im Moment? Für ihn sei der Herr lebendig, sagt Streitenbürger. Er redet mit ihm wie mit einem Freund.

Ein Dienstag im Juni, im liturgischen Kalender der römisch-katholischen Kirche ist es die siebte Osterwoche. Streitenbürger bereitet eine heilige Messe im Borromaeum vor, dem bischöflichen Priesterseminar in Münster. Er holt das Schultertuch für den Pastor aus dem Schrank, füllt einen Krug mit Wasser und einen zweiten mit Wein, stellt den Kelch mit den Hostien auf die Fensterbank.

An diesem Abend hält er die Statio, das ist die Einleitung vor der Eucharistiefeier, der Wandlung von Brot in den Leib Christi. Obwohl er das schon oft gemacht hat, ist er manchmal noch so aufgeregt, dass er ein Taschentuch im Ärmel versteckt,