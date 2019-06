Klaus Theweleit, 1942 in Ebenrode geboren, war in den Sechzigerjahren in der Außerparlamentarischen Opposition in Freiburg aktiv. Bekannt wurde er mit dem zweibändigen Werk "Männerphantasien". Die Freiburger Universität verweigerte Theweleit damals einen Lehrauftrag - wegen seiner "ungezügelten Intelligenz". Es folgten oftmals sehr umfangreiche Bücher über Künstlerbeziehungen ("Buch der Könige"), Kolonialismus ("Der Pocahontas-Komplex"), den 11. September 2001 ("Der Knall"), Bob Dylan, Jimi Hendrix und über Fußball ("Tor zur Welt"). Zuletzt erschien "Das Lachen der Täter". In dem Buch analysiert Theweleit unter anderem die Psyche des Massenmörders Anders Breivik.

Klaus Theweleits mit "summa cum laude" bewertete literaturwissenschaftliche Dissertation "Freikorpsliteratur: Vom deutschen Nachkrieg 1919-1923" war 1977 die Grundlage für das zweibändige Buch "Männerphantasien". Darin analysiert Theweleit den Zusammenhang von Männlichkeit und faschistischer Gewalt. Zum ersten Mal rückte damit