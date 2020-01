Das Jahr 2020 kann ein gutes Jahr werden für Frauen in der Politik, jedenfalls sind in jüngster Zeit Bedingungen dafür geschaffen worden. Ursula von der Leyen als erste Kommissionschefin der EU. Christine Lagarde als erste Chefin der Europäischen Zentralbank. Annalena Baerbock, zunächst die Unbekannte im Führungsteam der Grünen, bekam beim vergangenen Parteitag sogar noch mehr Stimmen als ihr populärer Kompagnon Robert Habeck. Die SPD nahm sich die Grünen zum Vorbild, rang sich zur Doppelspitze durch, relativ unbekannte Frauen rückten in den Vordergrund.

2020 kann ein schlechtes Jahr werden für Frauen in der Politik, jedenfalls wenn es ähnliche Vorfälle geben sollte wie die, die dazu beitrugen, dass 2019 Spitzenfrauen beinahe oder sogar ganz scheiterten. Annegret Kramp-Karrenbauer hatte einen extrem schwierigen Auftakt als Vorsitzende der CDU. Andrea Nahles, die erste SPD-Chefin, wurde nach nur kurzer Zeit von den eigenen Genossen vergrault. Kritik an Politikerinnen, und speziell an diesen