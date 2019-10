Storch, 70, zählt zu den weltweit führenden Klimaexperten. Am Hamburger Max-Planck-Institut für Meteorologie und am Helmholtz-Zentrum für Küstenforschung in Geesthacht war der Mathematiker an der Auswertung jener Computermodelle beteiligt, mit denen das Klima der Zukunft simuliert wird. Für seine Verdienste in der Klimaforschung erhielt er jetzt das Bundesverdienstkreuz.

SPIEGEL: Herr von Storch, für Greta Thunberg und ihre Bewegung "Fridays for Future" sind Klimaforscher Helden. "Hört auf die Wissenschaft!", rufen die Aktivisten. Das müsste Ihnen doch gefallen.

Storch: Keineswegs. Frau Thunberg meint wohl vor allem jene Wissenschaftler, die sagen, was sie hören will. Es ist aber nicht Aufgabe von uns Klimaforschern, den Politikern zu diktieren, wie sie entscheiden sollen. Letztlich sind wir Fachidioten. Wir können ausrechnen, dass sich die Temperaturerhöhung nur dann auf zwei Grad begrenzen lässt, wenn wir bis Mitte des Jahrhunderts die CO2-Emissionen auf null bringen. Es ist dann aber eine