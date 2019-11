Die Boeing 787-9 war mehr als 19 Stunden lang in der Luft, von New York bis nach Sydney, 16 200 Kilometer ohne Zwischenlandung. Es war ein Testflug, den die australische Fluglinie Qantas vor zwei Wochen als "bedeutende Premiere für die Luftfahrt" feierte. Ziel sei es, einen regulären Nonstop-Linienflug anzubieten, um noch schneller von einer Seite der Welt auf die andere reisen zu können, kündigte das Unternehmen an.

Immer mehr, immer schneller, immer weiter – im Luftverkehr gilt das Ideal des ungebremsten Wachstums beinah noch so, als gäbe es die Debatte um Klimaerwärmung nicht. 4,3 Milliarden Passagiere wurden 2018 weltweit befördert, rechnerisch etwa jeder zweite Bewohner der Erde. Der Flugverkehr werde weiter wachsen, prognostiziert die internationale Zivilluftfahrt-Organisation ICAO, um bis zu 4,8 Prozent pro Jahr. Für das Jahr 2030 wird in Deutschland mit 175 Millionen Fluggästen gerechnet, heute sind es rund 120 Millionen.

Aufhalten lassen wird sich der Trend nicht, trotzdem kann die