Markus Feldenkirchen, Simon Hage, Martin Hesse, Veit Medick, Ralf Neukirch, Gerald Traufetter, Andreas Wassermann





Der Ampelmast, den der Porsche entwurzelte, dient nun als Blumenständer. Rosen, Nelken, Veilchen und immer wieder Sonnenblumen bedecken den Gehsteig. Über den Spuren des Horrors liegt ein Blütenmeer.

Vor einer Woche raste ein Porsche Macan, eines dieser zum Geländewagen aufgeplusterten Familienautos, im Zentrum Berlins in eine Gruppe von Passanten. Vier von ihnen starben. Jetzt kommen pausenlos Menschen an die Unfallstelle, um ihr Mitgefühl zu zeigen. Eine Lehrerin erklärt ihren Schülern, was geschehen ist. Dann stecken auch sie Blumen ins Meer. Eine ältere Frau weint bitterlich, ihr Körper zittert.

Zwischen den Blumen stehen Gedenkkarten, Bibelverse, Grablichter, Teddybären und Bilder, die Kinder gemalt haben. "Unser Momme", steht auf einem Schild. Gemeint ist der dreijährige Junge, der an dieser Stelle vor wenigen Tagen starb – ebenso wie seine 64-jährige Großmutter, ein Brite