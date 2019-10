Die Bundesregierung will die Pendlerpauschale erhöhen. Bei aller Kritik am Klimapaket ist es schön, dass die Große Koalition sich für jenen Teil der Bevölkerung einsetzt, der den Laden am Laufen hält. Über die Pendlerpauschale gibt es einen Teil des Geldes zurück, das Arbeitnehmer ausgeben müssen, um überhaupt Geld verdienen zu können.

Ich möchte an dieser Stelle ein Lob an die Berufspendler loswerden. Tag für Tag quetschen sie sich in Regionalzüge, quälen sich durch Staus. Elf Millionen Deutsche brauchen mehr als eine halbe Stunde zur Arbeit, sagt das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Das sind etwa drei Millionen mehr als Anfang der neunziger Jahre.

Ein Gutteil der Wirtschaftskraft dürfte auf die Bereitschaft dieser Menschen zurückgehen, jede Produktionsverlagerung, jede Versetzung mitzumachen. Der Chef fordert Flexibilität? Stehen wir halt noch mal 30 Minuten früher auf.