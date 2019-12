Am 12. Dezember 2015 verabredeten sich Delegierte aus 195 Ländern, die Welt zu täuschen. Sie trafen sich in einem Konferenzzentrum nahe Paris, um das erste weltweite Klimaschutzabkommen zu beschließen. Doch heute, vier Jahre später, ist klar, dass die Hauptverantwortlichen niemals wirklich vorhatten, sich an das Abkommen zu halten. Wie sonst ist zu erklären, dass die Emissionen seit der als historisch gefeierten Konferenz gestiegen sind, anstatt zu sinken? Dass der CO2-Gehalt in der Atmosphäre 2019 den höchsten Wert der Menschheitsgeschichte erreichte? Dass sich die Klimakrise in den vergangenen 1477 Tagen also noch verschärft hat?

Auch die Bundesregierung hat sich für den Weg des kalkulierten Vertragsbruchs entschieden. Dabei waren die politischen Rahmenbedingungen für die Verabschiedung einer ambitionierten Agenda, auch wenn das zynisch klingt, zuletzt so günstig wie nie zuvor: Starke Zunahme bei der Vernichtung des brasilianischen Regenwalds, rapide schmelzende Gletscher und Dutzende