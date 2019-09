Klimapolitik endet nicht. Ein Programm, egal wie gestrickt, kann nur ein Versuch sein, den Klimawandel zu bremsen. Es folgt eine Phase der Beobachtung: Wie wirksam sind die Maßnahmen, wie reagiert die Gesellschaft? Vielleicht muss das Programm angepasst werden, wahrscheinlich folgt ein weiteres und dann noch eins.

Das Thema lässt uns nicht mehr los, so viel ist gewiss. Eine größere Aufgabe hat sich der Menschheit vielleicht nie gestellt. Alle sind betroffen, auch fast alle Lebensbereiche, Arbeit und Freizeit, Ernährung genauso wie Urlaub wie Transport wie Konsum generell. Damit es nicht noch viel wärmer wird auf der Erde, mit fatalen Konsequenzen, muss sich eine Menge ändern, gerade in Bereichen, an denen Lebensfreuden hängen. Höhere Kosten, ein anderes Verhalten, beides wird sich nicht vermeiden lassen, bevor nicht neue Technologien die Probleme lösen.

Eine wirksame Klimapolitik ist unabweisbar, und das schafft gerade für Demokratien viele Probleme. Allein diese Staatsform beruht auf dem