Irrelevant. Ein übles, hartes Wort. Gebettet in diesen Satz: "Wenn eine Gesellschaft so unmoralisch handelt, wird die Demokratie irrelevant." Gesagt von Roger Hallam, Mitgründer der Protestgruppe "Extinction Rebellion", die in der vergangenen Woche versucht hat, Berlin zu blockieren, um damit auf die Gefahren des Klimawandels aufmerksam zu machen. Denn dieses Thema sei "größer als die Demokratie", sagte Hallam.

Bislang galt eher, die Demokratie sei die Grundlage von fast allem, was ein gutes Leben ausmacht: Freiheit, Wohlstand, Gerechtigkeit. Sie war das größte, beste, was die Menschheit politisch erreicht hatte, jedenfalls aus westlicher Sicht. Und nun: irrelevant, weil von einem größeren Thema überlagert? Das heißt, sollte es ein politisches System geben, das die Klimaprobleme besser lösen kann, muss man an der Demokratie nicht festhalten.

Das Wort "Ökodiktatur" schwebt ohnehin schon durch die Debatte, eher als Dystopie, als Horror. Aber könnte sie auch eine Hoffnung sein, die Probleme