SPIEGEL: Herr Bilstein, auf Mallorca sind Einwegplastiktüten von 2021 an verboten, Indien will sie verbieten, Umweltministerin Svenja Schulze sie auch bei uns abschaffen. Sie haben in einer Studie Maßnahmen zum Schutz des Klimas miteinander verglichen. Was bringt ein Verbot überhaupt?

Bilstein: Ein Verzicht auf die Tüten macht durchaus Sinn, weil sie Berge von unnötigem Kunststoffmüll verursachen. Es ist gut, wenn keine Tüten mehr in den Ozeanen landen. Wenn es um Klimaschutz geht, sind die Plastiktüten aber nicht das Problem.

SPIEGEL: Wieso nicht?

Bilstein: Wenn man die eigene Klimabilanz verbessern will, bringt der Verzicht wenig. Wenn ich ein Jahr lang keine Plastiktüte benutze, spare ich drei Kilogramm CO2. Fliege ich einmal von Düsseldorf nach Mallorca, produziere ich alleine 680 Kilogramm Kohlendioxid. Ich dürfte also mehr als 200 Jahre keine Plastiktüten mehr kaufen, um diesen einen Flug zu kompensieren.

SPIEGEL: Wie gut wissen die Deutschen über Klimaschutz Bescheid?

Bilstein: Nicht