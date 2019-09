SPIEGEL: Herr Voelchert, alle reden über den Klimawandel. Sollten Eltern das auch mit ihren Kindern tun?

Voelchert: Sie kommen gar nicht mehr umhin. Mittlerweile sprechen die Kinder von sich aus das Thema an, wenn die Eltern es nicht machen. Sie sind es, die sagen: So können wir nicht mehr weiterleben. Sie konfrontieren uns mit Fragen: Wie sorgen wir für weniger Müll? Sollten wir nicht auf Plastiktaschen verzichten? Sollten wir nicht lieber mit dem Rad statt mit dem Auto fahren? Wir Erwachsenen neigen dazu, an Gepflogenheiten festzuhalten und uns mit Problemen abzufinden. Kinder dagegen nicht, sie entwickeln da eine enorme Kraft. Das beweist die Wucht von "Fridays for Future". Wir brauchen diesen unverstellten Blick. Er ist ein Segen für die Menschheit.