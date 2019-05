Sief Allah H. plante sein Vorhaben gewissenhaft. Über den Messengerdienst Telegram tauschte der Tunesier Botschaften mit zwei Spezialisten aus: welche Zutaten er für den Sprengstoff brauche, wie man einen Zünder baue und wie genau man das hochgiftige Rizin aus dem Samen des Wunderbaums gewinne.

Einer der Männer ermutigte H., er werde ihn "Schritt für Schritt begleiten". Im Mai 2018 hatte H. an einen der beiden geschrieben: Er wolle eine "tödliche Sprengladung" bauen, "die auf vier bis fünf Quadratmetern explodiert" und möglichst viele Ungläubige töte, so haben es Ermittler des Bundeskriminalamts und der Bundesanwaltschaft herausgefunden. Ob die im Internet bestellten Stahlkugeln in einer Bombe wirklich "gut genug sind, um Schaden zuzufügen", fragte H. zudem nach. Ja, doch, beruhigte ihn sein Kontaktmann.

Bevor H. seinen mutmaßlichen Plan umsetzen konnte, nahm ihn die Polizei vor knapp einem Jahr in seiner Kölner Wohnung fest. Ab Anfang Juni soll H. sich vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf