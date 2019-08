Das Alter des Menschen zeigt sich auch an seinem Schopf. Von den ungefähr hunderttausend Kopfhaaren fallen zwar bis zu 100 Haare pro Tag aus. Das ist jedoch nicht schlimm, weil sie in der Jugend wieder nachwachsen. Eines Tages aber nimmt bei vielen die Haarpracht ab, weil die ausgefallenen Haare nicht mehr nachsprießen. Etwa 70 Prozent der Männer sind betroffen, weil die Haarfollikel in ihrer Kopfhaut im Laufe der Jahre kleiner werden und schließlich versiegen.

Diese sogenannte androgenetische Alopezie ist keine Hautkrankheit. Aber auch bis zu 40 Prozent der Frauen leiden unter Haarausfall, meist mit Mittelscheitel-Lichtung, was viele als belastend empfinden. Es gibt die zugelassenen Arzneimittel Minoxidil (für Frauen und Männer) und Finasterid (Männer), die dem Haarausfall tatsächlich entgegenwirken. Allerdings können sie Nebenwirkungen haben und sollten erst nach ärztlicher Beratung genommen werden.

Darüber hinaus wird in Drogerien und Supermärkten eine Fülle einschlägiger Shampoos und