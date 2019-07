Da sitzt er nun in seinen kirschroten Hosen und reißt Witzchen, über die Sozialdemokratie, über Finanzminister Olaf Scholz, über die Politik generell. 2013 war er der Kanzlerkandidat der SPD, nun ist Peer Steinbrück der Sidekick in einer Bühnenshow des Kabarettisten Florian Schroeder. Kürzlich traten sie zusammen im Admiralspalast in Berlin auf; fast ausverkauft, ganz gute Stimmung. Schroeder nannte Grünenchef Robert Habeck den "Coverboy der 'Landlust'". Großes Lachen.

Sie redeten auch darüber, dass Schroeder demnächst in die Politik einsteigen könne, Steinbrück würde ihn dann coachen. Wahrscheinlich war auch das ein Witz. Aber undenkbar ist ein solcher Seitenwechsel nicht mehr.

Die Grenzen zwischen Kabarett und Politik sind durchlässiger geworden. Der italienische Clown Beppe Grillo hat seine Bewegung Cinque Stelle in die Regierung geführt, der Fernsehkomiker Wolodymyr Selenskyj wurde zum Präsidenten der Ukraine gewählt. Die deutsche Spaßtruppe Die Partei hat es wieder in das Europäische