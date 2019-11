Es war nach der Reise im Sommer gewesen, sechs Wochen Portugal, Spanien, Frankreich, als er auf der Rückfahrt allein in seinem Škoda saß und fühlte, dass er mittlerweile Platz hatte für eine Frau in seinem Leben. Er wollte sie kennenlernen, aber auf seine Art. Er hatte früher Tinder probiert, die Dating-App, aber sie nach ein paar Tagen wieder gelöscht. Seit zwei Jahren war er Single.

Also Zeitungsanzeige, dachte er. Eigentlich out für einen Mann mit 32 und somit witzig. Wo? Im "Zeit-Magazin", weil er das gern las und es nach "Humor" dann schon die zweite Information über ihn wäre, Konstantin Grothe aus Hamburg.

Er fuhr also auf der Autobahn und formulierte den Text im Kopf, tippte ihn an einer Raststätte in sein Handy. Ließ ihn liegen, wartete zwei Tage, überprüfte die Details: Kommas, Punkte, Leseflow. Alles sollte genauso wirken, wie er es fühlte. Dann schickte er ihn los. Sechs Zeilen, die so begannen: "Kater (außen wild, innen mild) sucht Katze (außen heiß, innen nice) ..."

Sein Text