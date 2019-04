Schwalie, 44, hat früher Luxushotelketten geleitet. Heute ist er Deutschland-Chef von Korian, Europas größtem Pflegeheimkonzern.

SPIEGEL: Herr Schwalie, Korian bietet allein in Deutschland 28 000 Plätze für Pflegebedürftige an. Ihr Konzern ist an der Börse notiert. Mal ehrlich: Wessen Bedürfnisse haben mehr Einfluss auf Ihre Arbeit: die der Heimbewohner und ihrer Angehörigen? Oder die Ihrer Aktionäre?

Schwalie: Unsere Aufgabe ist es, beides in Einklang zu bringen – und wir können das, denn unsere Anleger haben einen weiten Blick. Daher haben wir im letzten Jahr doppelt so viel Geld in unser Unternehmen und in unsere Mitarbeiter investiert, wie wir an Aktionäre ausgeschüttet haben. Vielleicht finden Sie es abgedroschen, aber wer nicht zuerst den Menschen im Blick hat, sollte in der Pflege nicht tätig sein.

SPIEGEL: Zu Ihren Aktionären gehören französische Versicherungen oder kanadischen Rentenfonds, denen es um Rendite geht. Sind die tatsächlich so milde?

Schwalie: "Milde" trifft es nicht.