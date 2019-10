Es ist eine dieser kurzen, schnellen Bewegungen, wie sie Niklas Süle Hunderte Male in einem Spiel ausführt.

Am vergangenen Samstag läuft der Innenverteidiger des FC Bayern München in der neunten Minute einem weit geschlagenen Ball des FC Augsburg hinterher, ein Zweikampf bringt den 1,95 Meter großen Nationalspieler ins Wanken. Süle stoppt ab, dabei stürzt er und fasst sich gleich unter Schmerzen an sein linkes Knie.

Später verlässt er auf Krücken das Augsburger Stadion. Kreuzbandriss. Schon am nächsten Abend liegt er auf dem Operationstisch von Christian Fink, der Chirurg aus Innsbruck gilt in Sportlerkreisen derzeit als der Mann mit den goldenen Händen.

Der Kreuzbandriss ist die Verletzung, vor der sich alle Fußballer fürchten. Sie heilt nur langsam, zwingt die Sportler zu monatelangen Pausen. Die gesetzliche Unfallversicherung VBG ermittelte in den höchsten deutschen Ligen des Basketballs, Eishockeys, Fußballs und Handballs eine durchschnittliche Ausfallzeit von rund achteinhalb Monaten.