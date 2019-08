Die "Mein Schiff 6", fast 300 Meter lang, fast 60 Meter über Wasser hoch, wäre für Piraten eine fette Beute. Beim Auslaufen Ende Juni in Triest hat sie 9,5 Tonnen Frischfleisch geladen, 5,3 Tonnen Fische und Krustentiere, 14,4 Tonnen Gemüse, 11,6 Tonnen Obst, 28 000 Eier, 7100 Croissants, fast 14.000 Liter Bier, Wein und Prosecco. Irgendwo im flachen Bauch des Schiffes lagern auch 32 Kilogramm Kaviar und ein paar Hundert Flaschen Champagner, Proviant für dreieinhalbtausend Seelen, die sich für sieben Tage aufs Meer begeben: rund tausend Mann Besatzung und 2534 Kreuzfahrer des frühen 21. Jahrhunderts.

Die See vor Triest ist ruhig an diesem Sonntagabend, an Bord dröhnt Musik, so laut, dass sie jeden Winkel des Schiffes erreicht. Es läuft ein Lied, das sie "die Auslaufhymne" nennen und das mittlerweile mehrere Generationen von Gästen der "Mein Schiff"-Flotte verbindet. "Oh, große Freiheit, ich hab mich nach dir gesehnt", singt die Band "Unheilig", "Du bist ein Kind der See, und die Welt liegt