"Wie wird Ihre Reaktion auf diesen Angriff aussehen?", will eine Journalistin von Maliki wissen. Wird es eine militärische Antwort sein? "Das ist nicht in meiner Verantwortung", erwidert der Soldat. Fast zur gleichen Zeit landet in der 950 Kilometer entfernten Küstenstadt Dschidda ein Mann, der gerade dabei ist, die Antwort auf den Angriff vorzubereiten. Bevor US-Außenminister Mike Pompeo in Dschidda eintrifft, macht er klar, wie er die Attacke versteht: "als Kriegsakt".

Aber was genau folgt daraus?

Drei Monate ist es her, dass die iranischen Revolutionswächter eine mehr als 100 Millionen Dollar teure US-Aufklärungsdrohne über der Straße von Hormus am Persischen Golf abschossen. Damals plante Washington einen Vergeltungsangriff. Doch Präsident Donald Trump blies die Aktion in letzter Minute ab, angeblich, weil dabei zu viele Iraner ums Leben gekommen wären. Stattdessen reagierte das amerikanische Militär mit einem Cyberangriff gegen die iranischen Revolutionswächter.

Nun stand die weltgrößte Raffinerie in Flammen, und auch wenn es keine gerichtsfesten Beweise gibt – es spricht vieles dafür, dass Iran hinter der Attacke steht. "Alles deutet auf Iran, dafür spricht nicht nur die Forensik, sondern auch die Logik", sagt Vali Nasr, Professor an der Johns-Hopkins-Universität in Washington.

Der Angriff folgt der Strategie von "Druck gegen Druck", die Teheran seit dem Frühjahr gegenüber den USA fährt. In den vergangenen Monaten wurden Tanker und Handelsschiffe im Golf von Oman angegriffen, eine US-Drohne wurde abgeschossen, ein britischer Tanker beschlagnahmt. Nun die Attacke auf das Herz der saudischen Ölindustrie. In Wahrheit ist es fast nebensächlich, ob Iran den Angriff geführt hat oder ein Komplize in der Region – was zählt, ist, dass die USA und Saudi-Arabien das Land für den Übeltäter halten.