Von Lukas Eberle, Jan Friedmann, Philipp Seibt, Ansgar Siemens, Jean-Pierre Ziegler

Für Thilo Cablitz wird es manchmal persönlich, wenn der Mob im Netz rast. Der 41-Jährige ist Pressesprecher der Berliner Polizei. Er hat dunkle Haut, sein Vater stammt aus dem Sudan. Öfter sah sich Cablitz auf Facebook an den Pranger gestellt.

Einmal war sein Bild in eine Falschmeldung montiert worden: Er verschweige, dass 150 Araber und Türken Polizisten attackiert hätten, wurde darin suggeriert. "Das sollte wohl heißen: 'Seht her, einer von denen deckt seine Landsleute und verrät seine Kolleginnen und Kollegen'", so Cablitz.

Wenn es um die Herkunft mutmaßlicher Straftäter geht, schlägt dem Polizeirat Cablitz und seinen Kollegen mittlerweile oft blanke Wut entgegen. "Lügenpressestelle", dieses Wort ist Cablitz schon mehrfach untergekommen, sagt er.

Die Hetzer regen sich darüber auf, dass die Berliner Polizei die Staatsangehörigkeit von Verdächtigen in ihren Mitteilungen nur selten nennt, nur unter einer Bedingung: