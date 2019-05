Kronprinz Haakon über Greta Thunberg

Haakon, 45, wohnt nicht im Königlichen Schloss in Oslo, das ist seinen Eltern vorbehalten, Norwegens Monarchen Sonja und Harald. Aber der Kronprinz hat ein Arbeitszimmer in dem klassizistischen Bau, im zweiten Obergeschoss mit Blick zur Stadtseite. Über den weißen Flügeltüren prangen goldverzierte Bögen. Auf einem Regal steht ein Schwarz-Weiß-Bild seiner Frau Mette-Marit, an der Wand hinter dem Schreibtisch hängen Fotos der Kinder. Am kommenden Freitag wird der Kronprinz zum Greentech Festival nach Berlin reisen, wo es um Nachhaltigkeit und grüne Mobilität geht.

SPIEGEL: Königliche Hoheit, wir möchten mit Ihnen über Elektroautos reden.



Haakon: Ich muss gestehen, dass ich kein typischer Autonarr bin. Es gibt Menschen, vorwiegend sind es wohl Männer, die alles über die Leistung von Autos wissen. Ich gehöre nicht dazu. Aber ich mag Elektroautos, sehr sogar.

SPIEGEL: Woher kommt das?

Haakon: Als ich klein war, fand ich es wahnsinnig aufregend, ferngesteuerte Autos zusammenzubauen. Ich habe dabei