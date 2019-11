Kleiner Test, Mensch gegen Maschine: 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ergibt wie viel? Ein selbstlernender Computer, Inbegriff künstlicher Intelligenz, machte sich ans Werk. Siebenmal die 1, so befand er nach einigem Knobeln, da müsse wohl 6 herauskommen.

Ein Computer, der an Rechenaufgaben für Erstklässler scheitert - das ist neu. Auf die sonderbare Zahlenschwäche stießen in einem Experiment ausgerechnet Forscher der Firma DeepMind aus dem Google-Imperium; sie ist berühmt für die Software AlphaGo, die sich das schwierige Brettspiel Go weitgehend selbst beigebracht hat. Am Ende bezwang sie die stärksten menschlichen Gegner.

Solche "künstlichen neuronalen Netze" lernen durch Herumprobieren an Unmengen von Beispielen; AlphaGo etwa spielte Millionen Partien gegen sich selbst - und wurde dabei immer besser.

Den neuartigen Rechenkünstler wiederum trainierten die Forscher mit einem riesigen Fundus an Textaufgaben, wie sie auch im Schulunterricht gestellt werden. Doch es half nichts, beim schlichten Addieren